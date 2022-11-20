Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Диаметр500 мм
- Диаметр столешницы700 мм
- Материал столешницыдерево, ЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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Стол журнальный BeautyStyle 7
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