Кресло Adriano 2 вишня патина
Кресло Adriano 2 вишня патина
14 оценок
18 190
Кресло Adriano 2 вишня патина - фото 1Кресло Adriano 2 вишня патина - фото 2Кресло Adriano 2 вишня патина - фото 3Кресло Adriano 2 вишня патина - фото 4Кресло Adriano 2 вишня патина - фото 5Кресло Adriano 2 вишня патина - фото 6Кресло Adriano 2 вишня патина - фото 7Кресло Adriano 2 вишня патина - фото 8Кресло Adriano 2 вишня патина - фото 9Кресло Adriano 2 вишня патина - фото 10Кресло Adriano 2 вишня патина - фото 11Кресло Adriano 2 вишня патина - фото 12

Кресло Adriano 2 вишня патина

Артикул: CH-081-704
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло Adriano 2: Идеальный баланс роскоши и надежности Кресло Adriano 2 — это воплощение утонченного стиля и безупречной прочности. Модель сочетает изысканную жаккардовую ткань с массивом бука, создавая гармоничный дуэт комфорта и долговечности. Плотная ткань (260 г/м²) с глянцевым блеском прошла тестирование на 30 000 циклов истираемости, гарантируя сохранность внешнего вида на годы. Прочный каркас из натурального бука обеспечивает максимальную нагрузку до 130 кг, а эргономичные подлокотники добавляют комфорта во время отдыха. Кресло поставляется в собранном виде — готово к использованию сразу после доставки. Adriano 2 — выбор тех, кто ценит в мебели единство премиальных материалов, продуманной эргономики и готовых решений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8 кг
  • Материалткань, массив бука
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук
  • Цветкоричневый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки1060 мм
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кресло Adriano 2 вишня патина
Кресло Adriano 2 вишня патина
18 190
В корзине

