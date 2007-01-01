Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Руди мокка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Руди мокка
8 оценок
13 990
Кресло Руди мокка - фото 1Кресло Руди мокка - фото 2Кресло Руди мокка - фото 3Кресло Руди мокка - фото 4

Кресло Руди мокка

Артикул: CH-080-600
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина790 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Модель Руди в цвете мокка создаёт ощущение домашнего тепла и уюта. Глубокий кофейный оттенок велюра отлично сочетается с натуральными древесными элементами и мягким текстилем. Это кресло будет гармонично смотреться в классических, винтажных и экостилях. Благодаря продуманной эргономике кресло отлично поддерживает тело. Широкое посадочное место, комфортные подлокотники и мягкая спинка с вертикальной простёжкой всё продумано до мелочей. Надёжный каркас из массива гевеи и устойчивые ножки выдерживают нагрузку до 120 кг. Натуральное светлое дерево подчёркивает элегантность формы, а велюр тактильную привлекательность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина790 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Высота посадочного места 430 мм
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики790
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

