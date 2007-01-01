Характеристики товара
Описание
Модель Руди в цвете мокка создаёт ощущение домашнего тепла и уюта. Глубокий кофейный оттенок велюра отлично сочетается с натуральными древесными элементами и мягким текстилем. Это кресло будет гармонично смотреться в классических, винтажных и экостилях. Благодаря продуманной эргономике кресло отлично поддерживает тело. Широкое посадочное место, комфортные подлокотники и мягкая спинка с вертикальной простёжкой всё продумано до мелочей. Надёжный каркас из массива гевеи и устойчивые ножки выдерживают нагрузку до 120 кг. Натуральное светлое дерево подчёркивает элегантность формы, а велюр тактильную привлекательность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина790 мм
- Глубина720 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Высота посадочного места 430 мм
- Вес10 кг
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки370 мм
- Высота упаковки560 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики790
- Изделия стопируютсяНет