Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Бистон, черный, айс хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Бистон, черный, айс хром
15 оценок
16 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Бистон, черный, айс хром - фото 1Кресло Бистон, черный, айс хром - фото 2Кресло Бистон, черный, айс хром - фото 3Кресло Бистон, черный, айс хром - фото 4Кресло Бистон, черный, айс хром - фото 5

Кресло Бистон, черный, айс хром

Артикул: CH-087-412
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1150/1250 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя Arrow светло-серый
Фотография товара Кресло руководителя Arrow светло-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло руководителя 574-А
Фотография товара Кресло руководителя 574-А от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя с мягкими увеличенными подушками. Широкая эргономичная спинка имеет две горизонтальные прострочки, которые отделяют подголовник от основной части спинки. Благодаря глубокому сиденью, в кресле будет удобно человеку среднего и высокого роста. Длинные хромированные подлокотники способствуют комфортной посадке в кресле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1150/1250 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Материалэкокожа
  • Материал каркасахром
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки15.9 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Полукресло Ува S коричневый/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S коричневый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S коричневый/ венге

38
Распродажа
Фотография товара Кресло Колумбия пыльно-розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99045
21 490 ₽Оптовая цена

Кресло Колумбия пыльно-розовое

26
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Кресло Gosch, жаккард Моррис 10

36
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Gavi, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Gavi, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69027
10 490 ₽

Полукресло Gavi, велюр

9
Фотография товара Кресло King M Кожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло King M Кожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена

Кресло King M Кожа Коричневый

6
Фотография товара Кресло MG-311, регулируемая эргономичная спинка, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло MG-311, регулируемая эргономичная спинка, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Кресло MG-311, регулируемая эргономичная спинка, черное

10
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-A Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-A Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-A Beige

13
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-B Grey

12
Настоящее фото товара Кресло Маления Синее, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Синее

12
Фотография товара Кресло Элего, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Элего, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена

Кресло Элего, черный

7
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стул Роза, рогожка Винуэла олива 12, ножки металлические черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, рогожка Винуэла олива 12, ножки металлические черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 0909
8 890 ₽

Стул Роза, рогожка Винуэла олива 12, ножки металлические черные

12
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, горький шоколад, велюр, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий поворотный, горький шоколад, велюр, каркас металл, шампань

15
Фотография товара Стул Lofi, букле, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lofi, букле, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Стул Lofi, букле, серый

26
Фотография товара Стул Дарк, рогожка Винуэла 4, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарк, рогожка Винуэла 4, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул Дарк, рогожка Винуэла 4, морилка светлый орех

8
Фотография товара Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак

10
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar cross square, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar cross square, желтый

10
В наличии 18 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, черная морилка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, черная морилка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7902
5 890 ₽

Стул Топас, черная морилка, бежевый

68
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг , велюр синий велутто 45, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг , велюр синий велутто 45, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг , велюр синий велутто 45, ножки металл

74
Фотография товара Стул Свеннборг, синяя ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Свеннборг, синяя ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стул Свеннборг, синяя ткань, черный каркас

9

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Форест, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Кресло Форест, бежевое

38
Фотография товара Кресло Самбука, жаккард лофт 1, ножки RAL 9006 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самбука, жаккард лофт 1, ножки RAL 9006, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290

Кресло Самбука, жаккард лофт 1, ножки RAL 9006

50
Фотография товара Кресло Ева, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, синее

45
Фотография товара Кресло Ева, тёмно-зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, тёмно-зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, тёмно-зеленое

50
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Серый

12
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Руби серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Руби серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99031
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Руби серый

26
В наличии 63 шт.
Фотография товара Кресло Lord, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lord, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от71 550
Оптовая цена

Кресло Lord, серое

11
Фотография товара Кресло College CLG-616 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-616 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-616 LXH Black

13
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр, красный, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон, велюр, красный

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Бонес, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бонес, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Кресло лаунж Бонес, жемчужный

15
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Кресло Бистон, черный, айс хром
Кресло Бистон, черный, айс хром
16 090
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стул Роза, рогожка Винуэла олива 12, ножки металлические черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, рогожка Винуэла олива 12, ножки металлические черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 0909
8 890 ₽

Стул Роза, рогожка Винуэла олива 12, ножки металлические черные

12
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, горький шоколад, велюр, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий поворотный, горький шоколад, велюр, каркас металл, шампань

15
Фотография товара Стул Lofi, букле, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lofi, букле, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Стул Lofi, букле, серый

26
Фотография товара Стул Дарк, рогожка Винуэла 4, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарк, рогожка Винуэла 4, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул Дарк, рогожка Винуэла 4, морилка светлый орех

8

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности