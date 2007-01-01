Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя с мягкими увеличенными подушками. Широкая эргономичная спинка имеет две горизонтальные прострочки, которые отделяют подголовник от основной части спинки. Благодаря глубокому сиденью, в кресле будет удобно человеку среднего и высокого роста. Длинные хромированные подлокотники способствуют комфортной посадке в кресле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина660 мм
- Высота1150/1250 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья480/580 мм
- Максимальная нагрузка180 кг
- Материалэкокожа
- Материал каркасахром
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Вес упаковки15.9 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет