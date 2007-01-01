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Настоящее фото товара Кресло Эпик, серый, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эпик, серый, алюминий
8 оценок
71 590
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Эпик, серый, алюминий

Артикул: CH-087-413
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1160/1330 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современное кресло в стиле хай-тек. Анатомический дизайн спинки и регулируемый подголовник обеспечивают комфортную посадку на протяжении всего рабочего дня. Подлокотники 6Д регулируются по высоте и поворачиваются на 180 градусов в разные стороны. Прочная ткань обладает износостойкостью и воздухопроницаемостью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1160/1330 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья440/490 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки920 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки23.1 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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