Характеристики товара
Описание
Современное кресло в стиле хай-тек. Анатомический дизайн спинки и регулируемый подголовник обеспечивают комфортную посадку на протяжении всего рабочего дня. Подлокотники 6Д регулируются по высоте и поворачиваются на 180 градусов в разные стороны. Прочная ткань обладает износостойкостью и воздухопроницаемостью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина660 мм
- Высота1160/1330 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья440/490 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалткань, сетка
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки920 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Вес упаковки23.1 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет