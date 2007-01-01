Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Эпик, серый, ткань-сетка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эпик, серый, ткань-сетка
5 оценок
21 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло Эпик, серый, ткань-сетка - фото 1Кресло Эпик, серый, ткань-сетка - фото 2Кресло Эпик, серый, ткань-сетка - фото 3Кресло Эпик, серый, ткань-сетка - фото 4Кресло Эпик, серый, ткань-сетка - фото 5

Кресло Эпик, серый, ткань-сетка

Артикул: CH-087-414
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Net Lounge, ментоловый
Фотография товара Кресло пластиковое Net Lounge, ментоловый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло пластиковое Net Relax, антрацит
Фотография товара Кресло пластиковое Net Relax, антрацит от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Легкая, надежная конструкция. Модель кресла отлично подойдет для персонала, подголовник регулируется по высоте, что позволит эксплуатировать кресло людям с разными габаритами. Отклоняющаяся спинка кресла является ключевой особенностью данной модели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки335 мм
  • Вес упаковки15.3 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Кресло Gosch, жаккард Моррис 10

36
Фотография товара Кресло на металлокаркасе Valen, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло на металлокаркасе Valen, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло на металлокаркасе Valen, серый

49
Фотография товара Кресло Lecco, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lecco, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена

Кресло Lecco, розовое

52
Фотография товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная

31
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, иск. кожа Марвел Блэк, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, иск. кожа Марвел Блэк, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, иск. кожа Марвел Блэк, ножки бук морилка черная

7
Распродажа
Фотография товара Кресло MG-318, с подлокотниками, хром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло MG-318, с подлокотниками, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 7905
8 190 ₽Оптовая цена

Кресло MG-318, с подлокотниками, хром, черный

13
Фотография товара Кресло Токат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Токат, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Кресло Токат

12
Хит
Фотография товара Кресло Капучино, жаккард Санлайт, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Капучино, жаккард Санлайт, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190

Кресло Капучино, жаккард Санлайт, ножки бук

88
Фотография товара Кресло Клеон, велюр салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр салатовый

14
Фотография товара Кресло Kraus, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kraus, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена

Кресло Kraus, серый шенилл

14

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Патрицио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрицио, произведённого компанией ChiedoCover
2 5908
2 790 ₽Оптовая цена

Стул Патрицио

88
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Wood, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стул Terra Wood

13
В наличии 49 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное Кларк велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Кларк велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49030
17 790 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное Кларк велюр розовый

26
В пути 40 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин Диамант, вельвет синий, синие ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, вельвет синий, синие ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин Диамант, вельвет синий, синие ножки

72
Фотография товара Стул Клауд, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клауд, белый, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Стул Клауд, белый

15
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar conus, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar conus, светло-серый

8
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Канан ножки золото, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Канан ножки золото, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стул Канан ножки золото, серый

57
Распродажа
Фотография товара Стул Ларс, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ларс, дуб коньяк, токио смок, произведённого компанией ChiedoCover
16 7907
17 990 ₽Оптовая цена

Стул Ларс, дуб коньяк, токио смок

11
Настоящее фото товара Стул Elis Conus, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Elis Conus, бежевый

6
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Ферми, экокожа черная, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ферми, экокожа черная, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Стул Ферми, экокожа черная, ножки черные

5

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99034
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия велюр черный

26
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Egg, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
140 890
Оптовая цена

Кресло Egg, натуральная кожа

40
Фотография товара Кресло Conte от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Conte, произведённого компанией ChiedoCover
от60 490
Оптовая цена

Кресло Conte

15
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена

Кресло офисное Genesis EX-517, черный

10
Фотография товара Кресло College CLG-428 MBN-B Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-428 MBN-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-428 MBN-B Black

9
Фотография товара Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый

6
Фотография товара Кресло Турмоил от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Турмоил, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Кресло Турмоил

8
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, салатовый

10
Фотография товара Кресло Сета, пятилучие, коричневый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пятилучие, коричневый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Кресло Сета, пятилучие, коричневый, черный, велюр

7
Фотография товара Кресло Рекордс, черный, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рекордс, черный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Кресло Рекордс, черный, пластик

11
В наличии 396 шт.

Товар в корзине

Кресло Эпик, серый, ткань-сетка
Кресло Эпик, серый, ткань-сетка
21 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Патрицио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрицио, произведённого компанией ChiedoCover
2 5908
2 790 ₽Оптовая цена

Стул Патрицио

88
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Wood, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стул Terra Wood

13
В наличии 49 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное Кларк велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Кларк велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49030
17 790 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное Кларк велюр розовый

26
В пути 40 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин Диамант, вельвет синий, синие ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, вельвет синий, синие ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин Диамант, вельвет синий, синие ножки

72

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности