Характеристики товара
Описание
Кресло Bors — это современный взгляд на минимализм и функциональность. Гармоничные округлые формы и мягкие линии создают уютную атмосферу в любом интерьере. Модель отличается выразительным силуэтом и скульптурной эстетикой. Кремовый оттенок обивки добавляет пространству тепла и лёгкости, легко сочетается с нейтральной и яркой палитрой. Обивка выполнена из шенилла — тактильно приятного и прочного материала, устойчивого к истиранию. Деревянный каркас гарантирует прочность и долговечность конструкции. Наполнитель из упругого поролона обеспечивает комфортную посадку и поддержку. Благодаря мягкой спинке и широкому сиденью кресло отлично подходит для продолжительного отдыха. Модель рассчитана на нагрузку до 150 кг и дополнена подпятниками, защищающими напольное покрытие от повреждений. Подходит для использования в гостиной, спальне, детской комнате или домашнем кабинете. Отличный выбор и для коммерческих пространств — салонов, лаунж-зон или дизайнерских студий.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина670 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья44.5 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Высота посадочного места 495 мм
- Вес11.2 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасадерево
- Допустимая нагрузка150
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки850 мм
- Вес упаковки14.40 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Габариты упаковки для логистики630
- Изделия стопируютсяНет