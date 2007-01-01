Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Bors кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Bors кремовый
6 оценок
34 990
Кресло Bors кремовый - фото 1Кресло Bors кремовый - фото 2Кресло Bors кремовый - фото 3Кресло Bors кремовый - фото 4

Кресло Bors кремовый

Артикул: CH-080-590
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло Bors — это современный взгляд на минимализм и функциональность. Гармоничные округлые формы и мягкие линии создают уютную атмосферу в любом интерьере. Модель отличается выразительным силуэтом и скульптурной эстетикой. Кремовый оттенок обивки добавляет пространству тепла и лёгкости, легко сочетается с нейтральной и яркой палитрой. Обивка выполнена из шенилла — тактильно приятного и прочного материала, устойчивого к истиранию. Деревянный каркас гарантирует прочность и долговечность конструкции. Наполнитель из упругого поролона обеспечивает комфортную посадку и поддержку. Благодаря мягкой спинке и широкому сиденью кресло отлично подходит для продолжительного отдыха. Модель рассчитана на нагрузку до 150 кг и дополнена подпятниками, защищающими напольное покрытие от повреждений. Подходит для использования в гостиной, спальне, детской комнате или домашнем кабинете. Отличный выбор и для коммерческих пространств — салонов, лаунж-зон или дизайнерских студий.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Вес упаковки14.40 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики630
  • Изделия стопируютсяНет
