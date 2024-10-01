Характеристики товара
Описание
Современное комфортное кресло лаунж Jamie для отдыха и релакса. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки - всё, что необходимо для максимального комфорта. Интерьерное дизайнерское кресло превнесет нотку эстетики и сделает пространство более уютным, не перегружая его. Изящные тонкие металлические ножки придают ему невесомости, выдерживая нагрузку до 120 кг. Кресло станет необычным акцентом в интерьере, привнося в него новизну и экстравагантность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина680 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья570 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьябукле
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки17.50 кг