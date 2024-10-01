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Кресло лаунж Jamie, горчичный

Артикул: CH-068-072
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное комфортное кресло лаунж Jamie для отдыха и релакса. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки - всё, что необходимо для максимального комфорта. Интерьерное дизайнерское кресло превнесет нотку эстетики и сделает пространство более уютным, не перегружая его. Изящные тонкие металлические ножки придают ему невесомости, выдерживая нагрузку до 120 кг. Кресло станет необычным акцентом в интерьере, привнося в него новизну и экстравагантность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки17.50 кг

Отзывы

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