Характеристики товара
Описание
Кресло моментально привлекает внимание благодаря выразительной геометрии и массивным фигурным ножкам. Закруглённая спинка и мягкие линии придают модели уютный и эффектный вид. Оттенок горчицы оживляет пространство, становясь ярким интерьерным акцентом. Обивка выполнена из фактурной ткани букле — мягкой, плотной и приятной на ощупь. В качестве наполнителя используется качественный поролон, обеспечивающий упругую посадку и комфорт во время отдыха. Каркас изготовлен из прочного дерева и выдерживает нагрузку до 150 кг. Спинка продумана так, чтобы поддерживать корпус в расслабленном положении, создавая оптимальные условия для отдыха. Кресло органично впишется в интерьер гостиной, спальни, детской комнаты или зоны отдыха. Подходит как для дома, так и для интерьерных кафе и студий с акцентом на дизайн.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина710 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья650 мм
- Глубина сиденья59 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Высота посадочного места 430 мм
- Вес15.8 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасадерево
- Допустимая нагрузка150
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки780 мм
- Вес упаковки36 кг
- Объём упаковки0.42 м3
- Габариты упаковки для логистики740
- Изделия стопируютсяНет