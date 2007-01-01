Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло лаунж Fani горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лаунж Fani горчичный
12 оценок
34 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло лаунж Fani горчичный - фото 1Кресло лаунж Fani горчичный - фото 2Кресло лаунж Fani горчичный - фото 3Кресло лаунж Fani горчичный - фото 4

Кресло лаунж Fani горчичный

Артикул: CH-080-589
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло моментально привлекает внимание благодаря выразительной геометрии и массивным фигурным ножкам. Закруглённая спинка и мягкие линии придают модели уютный и эффектный вид. Оттенок горчицы оживляет пространство, становясь ярким интерьерным акцентом. Обивка выполнена из фактурной ткани букле — мягкой, плотной и приятной на ощупь. В качестве наполнителя используется качественный поролон, обеспечивающий упругую посадку и комфорт во время отдыха. Каркас изготовлен из прочного дерева и выдерживает нагрузку до 150 кг. Спинка продумана так, чтобы поддерживать корпус в расслабленном положении, создавая оптимальные условия для отдыха. Кресло органично впишется в интерьер гостиной, спальни, детской комнаты или зоны отдыха. Подходит как для дома, так и для интерьерных кафе и студий с акцентом на дизайн.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья650 мм
  • Глубина сиденья59 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Высота посадочного места 430 мм
  • Вес15.8 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасадерево
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Вес упаковки36 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики740
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Joaquin, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Joaquin, серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 99016
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Joaquin, серый

26
Фотография товара Кресло Экзорцист, коричневый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Экзорцист, коричневый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
59 890
Оптовая цена

Кресло Экзорцист, коричневый, серый

10
В наличии 28 шт.
Фотография товара Кресло низкое Flow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло низкое Flow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
33 690
Оптовая цена

Кресло низкое Flow, оливковый

9
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Нэлли New, букле коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нэлли New, букле коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Кресло Нэлли New, букле коричневый

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Нэлли New, буклированный велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нэлли New, буклированный велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Кресло Нэлли New, буклированный велюр белый

26
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Ariza, поворотное, карри, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ariza, поворотное, карри, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
21 4902
21 790 ₽

Кресло Ariza, поворотное, карри, велюр

13
Фотография товара Кресло Авир У от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Авир У, произведённого компанией ChiedoCover
27 790
Оптовая цена

Кресло Авир У

13
Фотография товара Кресло Мarlow, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мarlow, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Кресло Мarlow, коричневый

5
Фотография товара Кресло Otto, коричневый, на колесиках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Otto, коричневый, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
37 190

Кресло Otto, коричневый, на колесиках

13
New
Фотография товара Кресло Олби Квадро серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Олби Квадро серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Олби Квадро серый

15
В наличии 85 шт.

Товар в корзине

Кресло лаунж Fani горчичный
Кресло лаунж Fani горчичный
34 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности