Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 72х76х89 Цвет поверхности : коричневый Материал поверхности : полипропилен с добавлением стекловолокна Допустимая нагрузка : 100 Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : От пола до сиденья 44 см. Глубина сиденья 480мм Высота спинки 405мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина760 мм
- Высота890 мм
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет