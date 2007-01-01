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Кресло-диван пластиковое Hola, коричневый - фото 1

Кресло-диван пластиковое Hola, коричневый

Артикул: CH-076-449
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 72х76х89 Цвет поверхности : коричневый Материал поверхности : полипропилен с добавлением стекловолокна Допустимая нагрузка : 100 Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : От пола до сиденья 44 см. Глубина сиденья 480мм Высота спинки 405мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота890 мм
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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