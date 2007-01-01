Характеристики товара
Описание
Кресло «Сан Ремо» можно использовать на открытой веранде, дачном участке или у бассейна. Данное кресло входит в комплект аналогичной лаунж-зоны. Ее каркас выполнен из высококачественного алюминия и окрашен порошковой краской в темно-серый цвет. Боковые стороны подлокотников вручную оплетены эластичными синтетическими лентами серого оттенка, состоящие из высокопрочных полиэфирных волокон.Садовое кресло идет в комплекте с двумя подушками со съёмными чехлами. Они выполнены в сером цвете. Изделия изготовлены из прочного полиэстера, плотностью 300гр/м2. Ткань имеет влагоотталкивающую пропитку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина780 мм
- Высота700 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Вес9 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки690 мм
- Вес упаковки10.20 кг
- Объём упаковки0.40 м3
- Изделия стопируютсяНет