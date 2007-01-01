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Кресло Сан Ремо, плетеное из роупа садовое, серый - фото 1Кресло Сан Ремо, плетеное из роупа садовое, серый - фото 2Кресло Сан Ремо, плетеное из роупа садовое, серый - фото 3

Кресло Сан Ремо, плетеное из роупа садовое, серый

Артикул: CH-076-456
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло «Сан Ремо» можно использовать на открытой веранде, дачном участке или у бассейна. Данное кресло входит в комплект аналогичной лаунж-зоны. Ее каркас выполнен из высококачественного алюминия и окрашен порошковой краской в темно-серый цвет. Боковые стороны подлокотников вручную оплетены эластичными синтетическими лентами серого оттенка, состоящие из высокопрочных полиэфирных волокон.Садовое кресло идет в комплекте с двумя подушками со съёмными чехлами. Они выполнены в сером цвете. Изделия изготовлены из прочного полиэстера, плотностью 300гр/м2. Ткань имеет влагоотталкивающую пропитку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота700 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Вес9 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Глубина упаковки690 мм
  • Вес упаковки10.20 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Кресло Сан Ремо, плетеное из роупа садовое, серый
Кресло Сан Ремо, плетеное из роупа садовое, серый
44 590
В корзине

С этим товаром покупают