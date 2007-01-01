Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Эндино рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эндино рогожка серый
5 оценок
29 999
Кресло Эндино рогожка серый - фото 1Кресло Эндино рогожка серый - фото 2Кресло Эндино рогожка серый - фото 3Кресло Эндино рогожка серый - фото 4Кресло Эндино рогожка серый - фото 5Кресло Эндино рогожка серый - фото 6Кресло Эндино рогожка серый - фото 7Кресло Эндино рогожка серый - фото 8Кресло Эндино рогожка серый - фото 9

Артикул: CH-080-370
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина840 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья600 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Эндино — это кресло, которое с первого взгляда заявляет о своей дизайнерской индивидуальности. Его силуэт сочетает строгую графичность с мягкими, обволакивающими линиями сиденья и спинки. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки, всё что необходимо для максимального комфорта. Кресло привнесёт в ваш дом нотку эстетики и сделает пространство более уютным, не перегружая его. Сиденье и спинка кресла выполнены из прочной и приятной на ощупь рогожки в сдержанном сером оттенке. Наполнитель из ППУ (пенополиуретан) обеспечивает отличную упругость и удобство посадки — в таком кресле приятно провести вечер за книгой, чашкой кофе или в беседе с друзьями. Ножки изготовлены из прочного металла, выдерживающего ежедневную эксплуатацию в доме или коммерческом пространстве. Особое внимание уделено деталям: ножки оснащены подпятниками, которые защищают пол от царапин и препятствуют скольжению кресла. Эндино гармонично впишется в любой современный интерьер: он будет отлично смотреться в гостиной или спальне дома, станет стильным элементом в интерьере кафе или ресторана, а также добавит уюта в лаунж-зоне. Нейтральная цветовая гамма легко сочетается с различными отделками и мебелью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина сиденья560 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес11.5 кг
  • Материал каркасафанера, металл, ДСП, ДВП
  • Цветсерый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13 кг
  • Габариты упаковки для логистики730
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

