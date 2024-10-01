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Кресло лаунж Lazy, серый

Артикул: CH-068-069
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло лаунж Lazy серое в современном стиле легко дополнит интерьер дома, офиса или общественных зон. Серый оттенок и ткань букле придают ему универсальный вид, а отсутствие подлокотников сохраняет лёгкость формы и компактность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья750 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки15.40 кг

Отзывы

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