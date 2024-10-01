Характеристики товара
Описание
Кресло лаунж Lazy серое в современном стиле легко дополнит интерьер дома, офиса или общественных зон. Серый оттенок и ткань букле придают ему универсальный вид, а отсутствие подлокотников сохраняет лёгкость формы и компактность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина860 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья750 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьябукле
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки760 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Объём упаковки0.32 м3
- Вес упаковки15.40 кг