Характеристики товара
Описание
Эндино — это кресло, которое с первого взгляда заявляет о своей дизайнерской индивидуальности. Его силуэт сочетает строгую графичность с мягкими, обволакивающими линиями сиденья и спинки. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки, всё что необходимо для максимального комфорта. Кресло привнесёт в ваш дом нотку эстетики и сделает пространство более уютным, не перегружая его. Сиденье и спинка кресла выполнены из прочной и приятной на ощупь рогожки в сдержанном бежевом оттенке. Наполнитель из ППУ (пенополиуретан) обеспечивает отличную упругость и удобство посадки — в таком кресле приятно провести вечер за книгой, чашкой кофе или в беседе с друзьями. Ножки изготовлены из прочного металла, выдерживающего ежедневную эксплуатацию в доме или коммерческом пространстве. Особое внимание уделено деталям: ножки оснащены подпятниками, которые защищают пол от царапин и препятствуют скольжению кресла. Эндино гармонично впишется в любой современный интерьер: он будет отлично смотреться в гостиной или спальне дома, станет стильным элементом в интерьере кафе или ресторана, а также добавит уюта в лаунж-зоне. Нейтральная цветовая гамма легко сочетается с различными отделками и мебелью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина840 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья600 мм
- Глубина сиденья560 мм
- Вес11.5 кг
- Материал каркасафанера, металл, ДСП, ДВП
- Цветбежевый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Вес упаковки13 кг
- Габариты упаковки для логистики730
- Изделия стопируютсяНет