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Кресло Француз угловой, бежевый

Артикул: CH-067-517
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебельный велюр. Приятный, бархатистый на ощупь. Абсолютно весь мягкий, без жестких элементов. Полезен для позвоночника.

Доступно в цветах:
- коричневый;
- шоколад;
- бежевый;
- желтый;
- серый.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1050 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес18 кг
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материал чехлаМикровелюр
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.40 м3

Отзывы

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