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Настоящее фото товара Кресло EP-708 TM, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло EP-708 TM, экокожа черная
49 оценок
11 34037
17 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло EP-708 TM, экокожа черная - фото 1
Распродажа

Кресло EP-708 TM, экокожа черная

Артикул: CH-020-883
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1210/1240 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло EP-705, сетка черная от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло EP-708 TM, сетка черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа
Механизм: Топган Мульти
Каркас: монолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 15кг
Объем: 0,18м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1210/1240 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес27 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки980 мм
  • Вес упаковки30 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Товар в корзине

Кресло EP-708 TM, экокожа черная
Кресло EP-708 TM, экокожа черная
от 11 340
17 990 ₽
В корзине

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