Характеристики товара
Описание
Черная сетка и ткань: Комбинированная обивка из сетки и ткани добавляет элегантности, сохраняя при этом свежесть и воздухопроницаемость.
Поясничная поддержка: Встроенная система обеспечивает оптимальную поддержку спины.
Механизм качания «ТопГан»: Продвинутый механизм с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.
Стальная крестовина: Черная стальная крестовина усиливает конструкцию, гарантируя долговечность.
Газ патрон: Позволяет легко регулировать высоту кресла, адаптируя его под ваши потребности.
Мягкие подлокотники: Металлические черные подлокотники с тканевыми накладками.
Ролики для паркета: Специальные ролики диаметром 11 мм, идеально подходящие для паркетных полов.
Эта модель подходит для людей ростом от 170 до 200 см и способна выдержать нагрузку до 120 кг.
1шт/1 кор
Габариты коробки: 640*250*820
Вес брутто: 13кг
Объем: 0,13м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина640 мм
- Высота1170/1240 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес11.2 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки820 мм
- Вес упаковки12.80 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет