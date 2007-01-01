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Настоящее фото товара Кресло EP-705, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло EP-705, сетка черная
50 оценок
9 72036
14 990 ₽
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Кресло EP-705, сетка черная - фото 1Кресло EP-705, сетка черная - фото 2
Распродажа

Кресло EP-705, сетка черная

Артикул: CH-020-882
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1170/1240 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Черная сетка и ткань: Комбинированная обивка из сетки и ткани добавляет элегантности, сохраняя при этом свежесть и воздухопроницаемость.
Поясничная поддержка: Встроенная система обеспечивает оптимальную поддержку спины.
Механизм качания «ТопГан»: Продвинутый механизм с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.
Стальная крестовина: Черная стальная крестовина усиливает конструкцию, гарантируя долговечность.
Газ патрон: Позволяет легко регулировать высоту кресла, адаптируя его под ваши потребности.
Мягкие подлокотники: Металлические черные подлокотники с тканевыми накладками.
Ролики для паркета: Специальные ролики диаметром 11 мм, идеально подходящие для паркетных полов.

Эта модель подходит для людей ростом от 170 до 200 см и способна выдержать нагрузку до 120 кг.

1шт/1 кор
Габариты коробки: 640*250*820
Вес брутто: 13кг
Объем: 0,13м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1170/1240 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес11.2 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки250 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Вес упаковки12.80 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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