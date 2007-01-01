Характеристики товара
Описание
Кресло Эпик — воплощение городского дизайна, которое гармонично дополнит интерьер в стиле хай-тек. Благодаря обивке из мягкой экокожи класса Люкс, оно создаёт ощущение роскоши и комфорта. Элегантный дизайн кресла делает его отличным дополнением к рабочей обстановке. Кресла серии Эпик — это не просто кресла, это показатель вашего безупречного вкуса и чувства эстетики.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина730 мм
- Высота1210/1290 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветсветло-коричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки855 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки340 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет