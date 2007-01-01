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Настоящее фото товара Кресло Эпик, песочный, экокожа люкс, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эпик, песочный, экокожа люкс
6 оценок
40 290
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Кресло Эпик, песочный, экокожа люкс - фото 1Кресло Эпик, песочный, экокожа люкс - фото 2Кресло Эпик, песочный, экокожа люкс - фото 3Кресло Эпик, песочный, экокожа люкс - фото 4Кресло Эпик, песочный, экокожа люкс - фото 5

Кресло Эпик, песочный, экокожа люкс

Артикул: CH-087-299
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота1210/1290 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Эпик — воплощение городского дизайна, которое гармонично дополнит интерьер в стиле хай-тек. Благодаря обивке из мягкой экокожи класса Люкс, оно создаёт ощущение роскоши и комфорта. Элегантный дизайн кресла делает его отличным дополнением к рабочей обстановке. Кресла серии Эпик — это не просто кресла, это показатель вашего безупречного вкуса и чувства эстетики.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота1210/1290 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки855 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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