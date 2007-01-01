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Настоящее фото товара Кресло Элегия, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Элегия, пластик, черный
9 оценок
8 990
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Элегия, пластик, черный

Артикул: CH-087-923
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1150/1250 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классическое офисное кресло, которое хорошо подойдет как для руководителя, так и для сотрудника. Широкие подлокотники и глубокое сидение сделают рабочий день максимально комфортным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1150/1250 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки14.4 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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