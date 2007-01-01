Характеристики товара
Описание
Классическое офисное кресло, которое хорошо подойдет как для руководителя, так и для сотрудника. Широкие подлокотники и глубокое сидение сделают рабочий день максимально комфортным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина610 мм
- Высота1150/1250 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Вес упаковки14.4 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет