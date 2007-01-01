Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Folk, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Folk, велюр, серый
5 оценок
8 390
Кресло Folk, велюр, серый - фото 1Кресло Folk, велюр, серый - фото 2Кресло Folk, велюр, серый - фото 3Кресло Folk, велюр, серый - фото 4Кресло Folk, велюр, серый - фото 5Кресло Folk, велюр, серый - фото 6

Кресло Folk, велюр, серый

Артикул: CH-080-153
5 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Материалы и модульность конструкции

Мебельные опоры производятся из прочных сплавов с антикоррозийной обработкой, увеличивающей срок службы, а модульные детали облегчают ремонт и замену компонентов.

Контроль качества и гарантии комфорта

Выдерживает нагрузку до 190кг
Металлический каркас - надежная опора.
Не требует сборки - просто распакуй и используй
Износостойкая ткань не трескается и легко очищается
Подойдет для кухни, для дома, для гостиной, для детской

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Фотография товара Кресло Француз, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Француз, синий

15
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Шелби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шелби, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Кресло Шелби

14
Настоящее фото товара Кресло Grau, бежевый, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Кресло Grau, бежевый, велюр, черный

5
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Rose от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rose, произведённого компанией ChiedoCover
15 890

Кресло Rose

12
Фотография товара Кресло Toro, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Toro, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
94 490

Кресло Toro, чёрный

11
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Кресло Dante, светло-серый, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
34 290

Кресло Dante, светло-серый, на колесиках

12
Настоящее фото товара Кресло Dante, темно-коричневый, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
34 290

Кресло Dante, темно-коричневый, на колесиках

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кресло Dante, антрацит, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
34 290

Кресло Dante, антрацит, на колесах

12
Настоящее фото товара Кресло Charm, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
33 590

Кресло Charm, светло-коричневый

6
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Folk, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Folk, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Кресло Folk, велюр, бежевый

6

Кресло Folk, велюр, серый
Кресло Folk, велюр, серый
8 390
