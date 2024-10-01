Характеристики товара
Описание
Кресло с механизмом регулировки по высоте. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Обивка выполнена из прочной износостойкой замши, устойчивой к повреждениям. Легко поддается чистке. Сиденье и спинка широкой формы эргономичные и комфортные в повседневном использовании.
Съемная подушка на сиденье, легко ухаживать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина660 мм
- Высота790/890 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья570 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьязамша
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки12.70 кг