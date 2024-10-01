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Кресло Харис регулируемое, замша, синий

Артикул: CH-068-053
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло с механизмом регулировки по высоте. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Обивка выполнена из прочной износостойкой замши, устойчивой к повреждениям. Легко поддается чистке. Сиденье и спинка широкой формы эргономичные и комфортные в повседневном использовании.

Съемная подушка на сиденье, легко ухаживать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота790/890 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья570 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьязамша
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки12.70 кг

Отзывы

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