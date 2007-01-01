Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Харви серый деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Харви серый деревянные ножки
8 оценок
17 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Харви серый деревянные ножки - фото 1Кресло Харви серый деревянные ножки - фото 2Кресло Харви серый деревянные ножки - фото 3Кресло Харви серый деревянные ножки - фото 4Кресло Харви серый деревянные ножки - фото 5Кресло Харви серый деревянные ножки - фото 6Кресло Харви серый деревянные ножки - фото 7
NEW

Кресло Харви серый деревянные ножки

Артикул: CH-080-399
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья52 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Харви — стильный акцент, в котором сочетаются дизайн, комфорт и забота о деталях. Кресло выполнено в обивке из приятной на ощупь ткани шенилл. Лаконичный силуэт с плавными линиями и скандинавским настроением делает его стильным дополнением для любого современного интерьера — от гостиной до уютного кафе. Ножки кресла изготовлены из массива гевеи — прочного и экологически чистого материала. Светлый оттенок дерева вносит в образ естественное тепло и визуальную лёгкость. Подпятники на ножках защищают напольное покрытие от царапин и препятствуют скольжению. Широкое сиденье и высокая мягкая спинка создают анатомически удобную посадку, идеально подходящую для расслабленного отдыха, чтения или неспешных бесед. Подлокотники визуально интегрированы в корпус, обеспечивая дополнительный комфорт и поддержку. Отлично вписывается в интерьер гостиной или столовой зоны. Сдержанная цветовая гамма и природные материалы делают его гармоничным элементом как домашней, так и коммерческой обстановки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья52 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Высота посадочного места 430 мм
  • Вес10.5 кг
  • Материал сиденьяткань, шенилл
  • Материал каркасамассив дерева
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.50 кг
  • Габариты упаковки для логистики690
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Фотография товара Кресло Француз, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Француз, бежевый

12
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Ирис, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ирис, серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 190
Оптовая цена

Кресло Ирис, серый

15
Фотография товара Кресло Нэлли New, букле белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нэлли New, букле белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Нэлли New, букле белый

26
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло Стоун, велюр, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, велюр, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
30 990

Кресло Стоун, велюр, молочный

26
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло Egg Style Chair серый, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg Style Chair серый, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
83 990

Кресло Egg Style Chair серый, искусственная замша

8
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Кресло Charm, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
33 590

Кресло Charm, темно-коричневый

11
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кресло Fabio, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
49 690

Кресло Fabio, антрацит

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло Fabio, светло-серый, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
54 990

Кресло Fabio, светло-серый, на колесиках

8
Фотография товара Кресло Morris, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Morris, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло Morris, коричневый

13
Фотография товара Кресло-качалка Deny от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Deny, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло-качалка Deny

11
В наличии 23 шт.

Товар в корзине

Кресло Харви серый деревянные ножки
Кресло Харви серый деревянные ножки
17 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности