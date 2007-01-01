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Кресло Стоун, велюр, красный

Артикул: CH-078-014
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичное кресло Стоун в мягкой обивке имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Широкое сиденье и компактная спинка обеспечат долгий и комфортный отдых. Обивка из плотного материала велюр, которая обладает мягкостью и долговечностью. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Стоун, велюр, красный
Кресло Стоун, велюр, красный
29 490
В корзине

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