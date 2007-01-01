Характеристики товара
Описание
Эргономичный дизайн сетчатой спинки идеально повторяет контуры спины сидящего, снижая давление на позвоночник. Уникальный баланс функциональности и дизайна делают кресло идеальным решением для любых потребностей пользователей. Алюминиевые черные 3D подлокотники регулируются по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина680 мм
- Высота1060/1240 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья470/500 мм
- Высота до сиденья450/530 мм
- Материалткань, сетка
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки655 мм
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет