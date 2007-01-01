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Настоящее фото товара Кресло Ирди, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ирди, пластик, черный
13 оценок
14 990
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Ирди, пластик, черный

Артикул: CH-087-756
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1145/1245 мм
  • Ширина сиденья535 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высокая спинка с горизонтальными прострочками, глубокое сиденье и широкие подлокотники обеспечивают комфорт в течение рабочего дня. Идеально подходит как для руководителей, так и для сотрудников. Пластиковая крестовина выдерживает нагрузку до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1145/1245 мм
  • Ширина сиденья535 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Объем0,17 л
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки14.4 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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