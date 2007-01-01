Характеристики товара
Описание
Высокая спинка с горизонтальными прострочками, глубокое сиденье и широкие подлокотники обеспечивают комфорт в течение рабочего дня. Идеально подходит как для руководителей, так и для сотрудников. Пластиковая крестовина выдерживает нагрузку до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина650 мм
- Высота1145/1245 мм
- Ширина сиденья535 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Объем0,17 л
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Вес упаковки14.4 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет