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NEW

Кресло Mia, голубой

Артикул: CH-078-277
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина890 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота860 мм
  • Цветсветло-голубой
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Mia, голубой
Кресло Mia, голубой
26 490
В корзине

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