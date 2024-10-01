Характеристики товара
Описание
Нераскладное кресло на массивных опорах обеспечивает надежность и прочность. Оно идеально подойдет для интерьера вашего дома или офиса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота700 мм
- МатериалЛДСП 16 мм
- Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.32 м3
- Вес упаковки21 кг