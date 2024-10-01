Товар в корзине. Перейти
Кресло Джой 2 - фото 1Кресло Джой 2 - фото 2Кресло Джой 2 - фото 3Кресло Джой 2 - фото 4

Кресло Джой 2

Артикул: CH-068-058
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло высокое КАСТРО
Фотография товара Кресло высокое КАСТРО от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Нераскладное кресло на массивных опорах обеспечивает надежность и прочность. Оно идеально подойдет для интерьера вашего дома или офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота700 мм
  • МатериалЛДСП 16 мм
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки21 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

New
Фотография товара Кресло Француз угловой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз угловой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Кресло Француз угловой, коричневый

14
В наличии 21 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, терракотовый

15
В наличии 21 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, серый

6
В наличии 28 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, графит

13
В наличии 16 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Кресло Bochum без ротанга коричневое, бежевая подушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bochum без ротанга коричневое, бежевая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19026
10 990 ₽Оптовая цена

Кресло Bochum без ротанга коричневое, бежевая подушка

6
NewРаспродажа
Фотография товара Кресло Wuppertal с ротангом коричневое, бежевая подушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wuppertal с ротангом коричневое, бежевая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59018
11 590 ₽Оптовая цена

Кресло Wuppertal с ротангом коричневое, бежевая подушка

14
New
Фотография товара Подвесное кресло Bielefeld с ротангом коричневое, бежевая подушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесное кресло Bielefeld с ротангом коричневое, бежевая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Подвесное кресло Bielefeld с ротангом коричневое, бежевая подушка

10
New
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bonn с ротангом коричневое, бежевая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Подвесное кресло Bonn с ротангом коричневое, бежевая подушка

9
New
Фотография товара Кресло Стикер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стикер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло Стикер

5
New
Фотография товара Кресло лаунж Jamie, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Jamie, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Jamie, серый

6
В наличии 58 шт.

Товар в корзине

Кресло Джой 2
Кресло Джой 2
от 16 690
В корзине

С этим товаром покупают