Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех
11 оценок
13 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 1Кресло Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 2Кресло Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 3Кресло Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 4Кресло Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 5Кресло Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 6Кресло Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех - фото 7
NEW

Кресло Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех

Артикул: CH-081-748
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 55; Глубина - 55; Высота - 91; Ширина сиденья - 46; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветкоричневый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла - лучшие модели

Распродажа
Фотография товара Кресло Олби Квадро зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Олби Квадро зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
16 19011
17 990 ₽

Кресло Олби Квадро зелёный

5
В наличии 86 шт.
Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша бежевый

8
В наличии 5 шт.
New
Фотография товара Кресло Etna зеленое, основание черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna зеленое, основание черный металл, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna зеленое, основание черный металл

13
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло Etna винное, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna винное, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna винное, основание хром

12
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Sway, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Sway, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло лаунж Sway, светло-серый

11
В наличии 6 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Rivo, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Rivo, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло лаунж Rivo, мокка

10
В наличии 12 шт.
New
Фотография товара Кресло Naree, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Naree, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Naree, зеленый

10
В наличии 39 шт.
New
Фотография товара Кресло District Lounge букле терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло District Lounge букле терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Кресло District Lounge букле терракотовый

10
В наличии 33 шт.
New
Фотография товара Кресло Кэнди велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
30 990

Кресло Кэнди велюр бежевый

8
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Кресло Bronte молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bronte молочный, произведённого компанией ChiedoCover
19 790

Кресло Bronte молочный

9

Товар в корзине

Кресло Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех
Кресло Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех
13 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности