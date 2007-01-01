Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Теллинг шенилл серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Теллинг шенилл серый
12 оценок
17 090
Кресло Теллинг шенилл серый - фото 1Кресло Теллинг шенилл серый - фото 2Кресло Теллинг шенилл серый - фото 3Кресло Теллинг шенилл серый - фото 4Кресло Теллинг шенилл серый - фото 5Кресло Теллинг шенилл серый - фото 6Кресло Теллинг шенилл серый - фото 7
Кресло Теллинг шенилл серый

Артикул: CH-081-473
Основные характеристики
  • Ширина635 мм
  • Глубина785 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья590 мм
Характеристики товара

Описание

Кресло Теллинг — современный акцент для уюта и комфорта. Кресло Теллинг выполнено в современном минималистичном стиле с элементами лофта. Чёткие линии, лаконичная форма и тонкие металлические ножки создают визуальную лёгкость, а широкое сиденье и спинка добавляют уют. Благодаря универсальному дизайну кресло гармонично впишется как в домашний интерьер, так и в атмосферу кафе или лаунж-зоны. Обивка выполнена из ткани шенилл — мягкой и приятной на ощупь, обладающей высокой износостойкостью. Шенилл не выцветает на солнце, устойчив к истиранию и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Дополнительно ткань легко очищается, что делает кресло особенно практичным для ежедневного использования. Наполнитель из поролона обеспечивает комфортную посадку, а подпятники на ножках защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 120 кг, что подтверждает его прочность и надежность. Кресло Теллинг поставляется уже в собранном виде и не требует дополнительной сборки. Достаточно просто установить его в нужном месте, чтобы наслаждаться удобством и стилем. Идеально подойдёт для гостиной, спальни, детской или домашнего кабинета, а также станет отличным решением для кафе, кофейни, ресторана или лаунж-зоны, создавая атмосферу уюта и расслабленности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина635 мм
  • Глубина785 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья590 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья325 мм
  • Вес8.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, фанера, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики830
  • Изделия стопируютсяНет
