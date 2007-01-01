Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Verve, серый
Кресло Verve, серый
14 оценок
168 390
Кресло Verve, серый - фото 1Кресло Verve, серый - фото 2Кресло Verve, серый - фото 3
Кресло Verve, серый

Артикул: CH-082-715
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота1040 мм
  • Глубина сиденья570 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 2
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 85см х 90см х 90см х 20кг, 0,69 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота1040 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес20 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.69 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Кресло Verve, серый
Кресло Verve, серый
168 390
