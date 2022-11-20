Стол журнальный Forest

7 оценок

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Стол журнальный Forest

4.3
18 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Стол журнальный Italia
Стол журнальный Italia
Следующий Стол журнальный Limbo
Стол журнальный Limbo

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота394 мм
  • Длина1000 мм
  • Ширина700 мм
  • Материал подстольяЛДСП

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