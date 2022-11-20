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Зажим белый с липучкой
Куверт Журавинка на 3 прибора
Стол Лофт-9
Стол Шрустбери
Кресло низкое Пазин на металлических ножках
Кресло Глэм
Кресло Копер низкое
Кресло Лока низкое
Кресло Slope
Стол рабочий Xeno
Обеденный стол Bauhaus
Пуф со спинкой Axel
Стул Solar, красный
Стул Solar, серый
Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки