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Настоящее фото товара Журнальный столик Финика М Дуб бомонт лофт, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Финика М Дуб бомонт лофт
78 оценок
4 390
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Журнальный столик Финика М Дуб бомонт лофт - фото 1Журнальный столик Финика М Дуб бомонт лофт - фото 2Журнальный столик Финика М Дуб бомонт лофт - фото 3

Журнальный столик Финика М Дуб бомонт лофт

Артикул: CH-033-036
78 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота480 мм
  • Вес6,4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота480 мм
  • Вес6,4 кг
  • Объем0.17 л
  • Материал столешницыМДФ 16мм
  • Количество мест1
  • Размер упаковки63/63/8.5 см
  • Цветжелтый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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