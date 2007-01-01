Характеристики товара
Описание
Журнальный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота480 мм
- Вес6,4 кг
- Объем0.17 л
- Материал столешницыМДФ 16мм
- Количество мест1
- Размер упаковки63/63/8.5 см
- Цветжелтый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет