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Журнальный столик Финика M Дуб бомонт лофт - фото 1Журнальный столик Финика M Дуб бомонт лофт - фото 2Журнальный столик Финика M Дуб бомонт лофт - фото 3

Журнальный столик Финика M Дуб бомонт лофт

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Журнальный столик Финика M Дуб винтаж медовый
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Журнальный столик Финика M Дуб винтаж медовый

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Материал столешницы: МДФ 16 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

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Основные характеристики

  • Высота48 мм
  • Ширина60 мм
  • Глубина60 мм
  • Вес6,4 кг
  • Объем0.17 мл
  • Количество мест1
  • Цветжелтый, черный
  • Размер упаковки63/63/8.5 см

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