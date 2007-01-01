Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло-кровать Mix, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло-кровать Mix, велюр
13 оценок
16 090
Кресло-кровать Mix, велюр - фото 1Кресло-кровать Mix, велюр - фото 2Кресло-кровать Mix, велюр - фото 3Кресло-кровать Mix, велюр - фото 4

Кресло-кровать Mix, велюр

Артикул: CH-079-983
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000/2000 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота400 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Бескаркасное кресло-кровать Mix - идеальное решение для комфортного отдыха и сна! Размеры кресла составляют 75*100*40 см, а спальное место - 75*200 см, что позволяет разместиться человеку любой комплекции.

Одним из главных преимуществ кресла является возможность снимать чехлы для чистки или замены. В комплекте также идут подушка и валик, которые обеспечат дополнительный комфорт.

Внутри кресла используется высококачественный вторично вспененный поролон, который обладает повышенной плотностью и способен выдерживать нагрузку до 200 кг. Это гарантирует долговечность и надежность кресла, а также сохранение его формы и упругости на протяжении всего срока эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000/2000 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота400 мм
  • Материал сиденьявелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

