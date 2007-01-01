Характеристики товара
Описание
Бескаркасное кресло-кровать Mix - идеальное решение для комфортного отдыха и сна! Размеры кресла составляют 75*100*40 см, а спальное место - 75*200 см, что позволяет разместиться человеку любой комплекции.
Одним из главных преимуществ кресла является возможность снимать чехлы для чистки или замены. В комплекте также идут подушка и валик, которые обеспечат дополнительный комфорт.
Внутри кресла используется высококачественный вторично вспененный поролон, который обладает повышенной плотностью и способен выдерживать нагрузку до 200 кг. Это гарантирует долговечность и надежность кресла, а также сохранение его формы и упругости на протяжении всего срока эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000/2000 мм
- Ширина750 мм
- Высота400 мм
- Материал сиденьявелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет