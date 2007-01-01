Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло-кровать Riley, рогожка, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло-кровать Riley, рогожка, шенилл
7 оценок
16 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло-кровать Riley, рогожка, шенилл - фото 1

Кресло-кровать Riley, рогожка, шенилл

Артикул: CH-079-982
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000/2000 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота200/400 мм
  • Материал сиденьярогожка, шенилл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Raymond, серо-розовый
Фотография товара Кресло Raymond, серо-розовый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло SC05
Фотография товара Кресло SC05 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Удобство, стиль, функциональность – это всё про кресло-кровать Riley!

Кресло-трансформер одним движением превращается в полноценную двухметровую кровать. Кресло выполнено из экологически чистого ППУ и несомненно превосходит в износоустойчивости изделия, имеющие в составе шарики пенополистирола. Даже при постоянном активном использование кресло будет
как новенькое минимум 5-10 лет. Чехол на молнии можно снять и постирать на ручной стирке без отжима и кресло снова как новое!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000/2000 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота200/400 мм
  • Материал сиденьярогожка, шенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Фотография товара Кресло Стикер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стикер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло Стикер

5
Фотография товара Кресло Флоу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Флоу, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Кресло Флоу

13
Настоящее фото товара Подвесное кресло-качель Oslo, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Подвесное кресло-качель Oslo

14
Фотография товара Кресло Нэлли New, буклированный велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нэлли New, буклированный велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Кресло Нэлли New, буклированный велюр серый

11
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Ariza, поворотное, светло-бежевый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ariza, поворотное, светло-бежевый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
17 69019
21 790 ₽

Кресло Ariza, поворотное, светло-бежевый, ткань

9
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
88 190

Кресло Lobster chair, латте, искусственная замша

10
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кресло Fabio, черный, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
48 890

Кресло Fabio, черный, на колесиках

15
Настоящее фото товара Кресло Fabio, черный, с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
54 390

Кресло Fabio, черный, с высокой спинкой

13
New
Фотография товара Кресло-качалка Rilis, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Rilis, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Кресло-качалка Rilis, темно-серый

6
В наличии 52 шт.
New
Фотография товара Кресло-трансформер Sun от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-трансформер Sun, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Кресло-трансформер Sun

7
В наличии 63 шт.

Товар в корзине

Кресло-кровать Riley, рогожка, шенилл
Кресло-кровать Riley, рогожка, шенилл
16 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности