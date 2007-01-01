Характеристики товара
Описание
Удобство, стиль, функциональность – это всё про кресло-кровать Riley!
Кресло-трансформер одним движением превращается в полноценную двухметровую кровать. Кресло выполнено из экологически чистого ППУ и несомненно превосходит в износоустойчивости изделия, имеющие в составе шарики пенополистирола. Даже при постоянном активном использование кресло будет
как новенькое минимум 5-10 лет. Чехол на молнии можно снять и постирать на ручной стирке без отжима и кресло снова как новое!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000/2000 мм
- Ширина750 мм
- Высота200/400 мм
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет