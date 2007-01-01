Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло-кровать Riley, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло-кровать Riley
9 оценок
16 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло-кровать Riley - фото 1Кресло-кровать Riley - фото 2Кресло-кровать Riley - фото 3
NEW

Кресло-кровать Riley

Артикул: CH-079-981
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000/2000 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота200/400 мм
  • Обивкарогожка
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Пилот
Фотография товара Кресло Пилот от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Khan
Фотография товара Кресло Khan от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Удобство, стиль, функциональность – это всё про кресло-кровать Riley!

Кресло-трансформер одним движением превращается в полноценную двухметровую кровать. Кресло выполнено из экологически чистого ППУ и несомненно превосходит в износоустойчивости изделия, имеющие в составе шарики пенополистирола. Даже при постоянном активном использование кресло будет
как новенькое минимум 5-10 лет. Чехол на молнии можно снять и постирать на ручной стирке без отжима и кресло снова как новое!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000/2000 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота200/400 мм
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Фотография товара Подвесное кресло Bielefeld с ротангом коричневое, бежевая подушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесное кресло Bielefeld с ротангом коричневое, бежевая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Подвесное кресло Bielefeld с ротангом коричневое, бежевая подушка

10
Настоящее фото товара Подвесное кресло Perth, произведённого компанией ChiedoCover
от35 690
Оптовая цена

Подвесное кресло Perth

7
Фотография товара Кресло Фламенко, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фламенко, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Кресло Фламенко, бежевый

14
Фотография товара Кресло Оксим, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оксим, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
36 290
Оптовая цена

Кресло Оксим, желтый

10
Фотография товара Кресло Нэлли New, букле белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нэлли New, букле белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Нэлли New, букле белый

5
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло Нэлли New, букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нэлли New, букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Кресло Нэлли New, букле светло-серый

12
В наличии 16 шт.
Фотография товара Кресло Нэлли New, буклированный велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нэлли New, буклированный велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Кресло Нэлли New, буклированный велюр серый

11
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Valen 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Valen 2, произведённого компанией ChiedoCover
19 790

Кресло Valen 2

11
Настоящее фото товара Кресло Dante, черный, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
34 290

Кресло Dante, черный, на колесиках

13
Настоящее фото товара Кресло Charm, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
33 590

Кресло Charm, светло-коричневый

6

Товар в корзине

Кресло-кровать Riley
Кресло-кровать Riley
16 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности