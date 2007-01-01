Характеристики товара
Описание
Мягкое кресло Pureo имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Эргономичный дизайн спинки и подлокотников обеспечит долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из простого в уходе букле - мягкого и нежного на ощупь. В качестве внутреннего наполнителя использован ППУ повышенной жесткости. Каркас металлический с максимальной допустимой нагрузкой до 110 кг. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия. Высота спинки от сидения 43 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина860 мм
- Глубина790 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Вес упаковки27 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет