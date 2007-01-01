Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло лаунж Sway, бежевый с коричневым
Кресло лаунж Sway, бежевый с коричневым
9 оценок
27 990
NEW

Кресло лаунж Sway, бежевый с коричневым

Артикул: CH-081-476
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Кресло лаунж Sway — современный комфорт в дизайнерском исполнении. Кресло выполнено в лаконичном, но выразительном дизайне с изогнутыми формами, высокой спинкой и глубоким сиденьем. Обтекаемые линии и сбалансированные пропорции придают модели элегантность и визуальную лёгкость. Светлая обивка в сочетании с чёрным металлическим основанием создаёт эффектный контраст, подчёркивая современный и дизайнерский характер изделия. Обивка сочетает два типа ткани — букле и велюр. Букле отличается выразительной текстурой, мягкостью и высокой износостойкостью, при этом визуально добавляет интерьеру уюта и тепла. Велюр придаёт поверхности мягкий блеск и бархатистость, делая кресло ещё более приятным на ощупь. Внутри кресла используется плотный поролон, который обеспечивает мягкость и надёжную поддержку. Каркас кресла выполнен из фанеры и металлическим основанием с функцией вращения, что добавляет удобства в повседневном использовании. Максимальная допустимая нагрузка составляет 125 кг. Отличный выбор для дома — его можно использовать в гостиной, спальне, кабинете или зоне отдыха. Благодаря универсальному дизайну оно также подойдёт для оформления лаунж-зон, уютных кафе, салонов и стильных общественных пространств, где ценятся комфорт и эстетика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья770 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья460/510 мм
  • Вес11.8 кг
  • Материалметалл, фанера, букле, велюр
  • Материал сиденьявелюр, букле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Вес упаковки14.30 кг
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Габариты упаковки для логистики1050
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кресло лаунж Sway, бежевый с коричневым
Кресло лаунж Sway, бежевый с коричневым
27 990
