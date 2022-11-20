Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина350 мм
- Длина1700 мм
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
Стул Патрик 20мм
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стол складной Монифит
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Eames Черный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден