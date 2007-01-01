Характеристики товара
Описание
Эргономичная спинка обеспечивает поддержку спины на протяжении всего рабочего дня, а широкое сиденье и подлокотники - комфортную посадку. Кресло хорошо подойдет для строгого кабинета, конференц-зала.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина720 мм
- Высота970/1070 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки666 мм
- Высота упаковки1090 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет