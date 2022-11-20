Кресло массажное «LESS IS MORE», серое

14 оценок

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Кресло массажное «LESS IS MORE», коралловое

Характеристики товара

Описание

Мечтая о большем мы стремимся к лаконичному дизайну, эргономичному управлению и компактной форме массажного кресла BRADEX «LESS IS MORE».

Дополнительная регулировка движения массажных роликов, несколько видов массажа: разминающий, поглаживающий, постукивающий, расслабляющий и массаж Шиацу помогут Вам легко восстановить силы и энергию и получить заряд бодрости на целый день. Панель для выбора настроек массажа находится на подлокотнике кресла. Никаких лишних деталей и пультов — всё управление осуществляется в один клик.

Массажное кресло «LESS IS MORE» легко впишется в интерьер вашей спальни, гостиной или рабочего кабинета.

Преимущества:

  • лаконичный дизайн;
  • 5 видов массажа;
  • дополнительная регулировка движения массажных роликов:
  • встроенный пульт управления:
  • колесики для легкой транспортировки:
  • USB-разъем в подлокотнике массажного кресла для зарядки гаджетов.
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Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина920 мм

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