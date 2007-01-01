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Настоящее фото товара Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый
14 оценок
76 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый - фото 1Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый - фото 2Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый - фото 3Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый - фото 4Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый - фото 5Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый - фото 6Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый - фото 7

Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый

Артикул: CH-068-238
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000/1700 мм
  • Ширина780 мм
  • Высота870/1100 мм
  • Ширина сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный / Раскатывающий / Роликовый / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество роликов: 4
Количество автоматических программ: 3


Технические характеристики

Управление: Кнопочная панель / Пульт управления
Угол наклона кресла: ~140°
Рекомендуемая высота пользователя: от 155 до 200 см
Тип механизма раскладывания: Моторизированный
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 400 мм
Максимальная нагрузка: 160 кг
Потребляемая мощность: 58 Вт

Размеры в поднятом положении (Д х Ш х В): 1050х780х1600 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000/1700 мм
  • Ширина780 мм
  • Высота870/1100 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Мощность58 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки1120 мм
  • Вес упаковки78 кг
  • Объём упаковки0.82 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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