Характеристики товара
Описание
Что лучше: отдых в кровати или кресле? Тот, кто никогда не пользовался Грэмми-2, может сказать, что кровать или диван удобнее. Однако люди, успевшие хотя бы 5 минут посидеть в кресле-реклайнере, со 100% уверенностью заявляют, что оно лучше кровати!
Давайте разбираться почему! Во-первых, оно очень мягкое, комфортное и приятное тактильно. Во-вторых, у него спинка откидывается назад и может принимать 3 различных положения, независимо от сиденья. В-третьих, кресло оснащено выдвижной полкой. Она обита мягким наполнителем, велюровой тканью и предназначается для отдыха ног.
В Грэмми-2 можно и сидеть и лежать одновременно. Например, перед телевизором, либо созерцая пылающий камин дома или на даче. Представили? Тогда пора покупать!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина920 мм
- Высота1060 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Вес15 кг
- Допустимая нагрузка130
- Цветкрасный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
- Каркасберезовая фанера
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет