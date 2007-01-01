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Настоящее фото товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный
6 оценок
34 390
Товар в корзине. Перейти
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Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный

Артикул: CH-053-531
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина770 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота1060 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Что лучше: отдых в кровати или кресле? Тот, кто никогда не пользовался Грэмми-2, может сказать, что кровать или диван удобнее. Однако люди, успевшие хотя бы 5 минут посидеть в кресле-реклайнере, со 100% уверенностью заявляют, что оно лучше кровати!

Давайте разбираться почему! Во-первых, оно очень мягкое, комфортное и приятное тактильно. Во-вторых, у него спинка откидывается назад и может принимать 3 различных положения, независимо от сиденья. В-третьих, кресло оснащено выдвижной полкой. Она обита мягким наполнителем, велюровой тканью и предназначается для отдыха ног.

В Грэмми-2 можно и сидеть и лежать одновременно. Например, перед телевизором, либо созерцая пылающий камин дома или на даче. Представили? Тогда пора покупать!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота1060 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Вес15 кг
  • Допустимая нагрузка130
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Каркасберезовая фанера

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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