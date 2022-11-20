Товар в корзине. Перейти
Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный - фото 1Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный - фото 2Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный - фото 3Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный - фото 4Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный - фото 5Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный - фото 6Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный - фото 7Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный - фото 8Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный - фото 9Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный - фото 10Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный - фото 11Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный - фото 12

Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный

Артикул: CH-053-531
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло - качалка Kiks
Кресло - качалка Kiks
Следующий Кресло Альба, кожа
Кресло - качалка Kiks

Характеристики товара

Описание

Что лучше: отдых в кровати или кресле? Тот, кто никогда не пользовался Leset Грэмми-2, может сказать, что кровать или диван удобнее. Однако люди, успевшие хотя бы 5 минут посидеть в кресле-реклайнере, со 100% уверенностью заявляют, что оно лучше кровати!

Давайте разбираться почему! Во-первых, оно очень мягкое, комфортное и приятное тактильно. Во-вторых, у него спинка откидывается назад и может принимать 3 различных положения, независимо от сиденья. В-третьих, кресло оснащено выдвижной полкой. Она обита мягким наполнителем, велюровой тканью и предназначается для отдыха ног.

В Leset Грэмми-2 можно и сидеть и лежать одновременно. Например, перед телевизором, либо созерцая пылающий камин дома или на даче. Представили? Тогда пора покупать!

Высота от пола до сиденья — 450
Три положения спинки, угол наклона: 110°, 125°, 150°.
Угол между спинкой и сидением увеличивается с каждым следующим положением механизма. То есть, спинка имеет свободное перемещение, относительно сидения при трансформации. Зависимость взаимного расположения спинки и сидения в каждом положении механизма, определена конструкцией механизма.
Ширина подлокотников - 100.
Высота подлокотников от сиденья - 210.
Толщина сиденья: 160 мм.
1 положение: В-1080, Г-900, Сиденье-450
2 положение: В-1000, Г-1530, Сиденье-480
3 положение: В-830, Г-1740, Сиденье-560

Кол-во в упаковке: 1 Габариты упаковки ДхГхВ мм: 820x930x710 Объем м3:0,54 Вес нетто/брутто кг: 30/34

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота1060 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Вес15 кг
  • Обивкавелюр
  • КаркасБерёзовая фанера без покрытия
  • Допустимая нагрузка130
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Честер В, произведённого компанией ChiedoCover
от59 490
Оптовая цена

Кресло Честер В

46
Настоящее фото товара Кресло Сердур, произведённого компанией ChiedoCover
от41 790
Оптовая цена

Кресло Сердур

48
Распродажа
Полукресло Шарри, алыйНастоящее фото товара Полукресло Шарри, алый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49039
15 390 ₽

Полукресло Шарри, алый

73
Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая тканьНастоящее фото товара Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена

Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая ткань

59
Кресло Капри с подлокотникамиНастоящее фото товара Кресло Капри с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Кресло Капри с подлокотниками

36
Кресло-качалка Ariella, розовыйНастоящее фото товара Кресло-качалка Ariella, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 690
Оптовая цена

Кресло-качалка Ariella, розовый

36
Кресло-качалка SherlockНастоящее фото товара Кресло-качалка Sherlock, произведённого компанией ChiedoCover
от68 190
Оптовая цена

Кресло-качалка Sherlock

35
Кресло Ливан, желтоеНастоящее фото товара Кресло Ливан, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Ливан, желтое

43
Кресло обеденное Freedom Экокожа БежевыйНастоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Бежевый

14
В наличии 16 шт.
Кресло Kent TM Экокожа КоричневыйНастоящее фото товара Кресло Kent TM Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Kent TM Экокожа Коричневый

15
В наличии 101 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул офисный Гирос, серыйНастоящее фото товара Стул офисный Гирос, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29034
12 490 ₽Оптовая цена

Стул офисный Гирос, серый

55
В наличии 14 шт.
Стул ELVIS молочныйНастоящее фото товара Стул ELVIS молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул ELVIS молочный

83
В наличии 21 шт.
Распродажа
Стул Chilli Q, вишневое вино велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q, вишневое вино велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09025
5 390 ₽Оптовая цена

Стул Chilli Q, вишневое вино велюр/ черный каркас

93
В наличии 42 шт.
Стул Turin, синий, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Turin, синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Стул Turin, синий, золотые ножки

64
В наличии 7 шт.
Стул Adriano, молочныйНастоящее фото товара Стул Adriano, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стул Adriano, молочный

79
В наличии 12 шт.
Стул Beetle, бежевыйНастоящее фото товара Стул Beetle, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Beetle, бежевый

63
В наличии 34 шт.
Распродажа
Стул Чилли белый / бежевыйНастоящее фото товара Стул Чилли белый / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79031
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли белый / бежевый

46
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул NEPAL-P, графит, велюр, белый каркасНастоящее фото товара Стул NEPAL-P, графит, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4905
6 790 ₽Оптовая цена

Стул NEPAL-P, графит, велюр, белый каркас

70
В наличии 20 шт.
Стул Клэр, белый, экокожаНастоящее фото товара Стул Клэр, белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Клэр, белый, экокожа

74
В наличии 23 шт.
Стул Ирре, графитовый, черный каркасНастоящее фото товара Стул Ирре, графитовый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стул Ирре, графитовый, черный каркас

84
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Настоящее фото товара Кресло Канзас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Канзас

47
Кресло ТамаракНастоящее фото товара Кресло Тамарак, произведённого компанией ChiedoCover
от44 788
Оптовая цена

Кресло Тамарак

44
Распродажа
Мини - Кресло МК24, оливковыйНастоящее фото товара Мини - Кресло МК24, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 49022
28 490 ₽

Мини - Кресло МК24, оливковый

41
Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венгеНастоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге

49
Кресло Ecko поворотноеНастоящее фото товара Кресло Ecko поворотное, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена

Кресло Ecko поворотное

43
Клубное кресло TНастоящее фото товара Клубное кресло T, произведённого компанией ChiedoCover
от55 990
Оптовая цена

Клубное кресло T

46
Кресло Вега беленый дуб, синийНастоящее фото товара Кресло Вега беленый дуб, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Кресло Вега беленый дуб, синий

45
Кресло Jacare, натуральная кожаНастоящее фото товара Кресло Jacare, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от112 790

Кресло Jacare, натуральная кожа

50
NewРаспродажа
Кресло Ричи тедди белыйНастоящее фото товара Кресло Ричи тедди белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 8906
21 990 ₽Оптовая цена

Кресло Ричи тедди белый

10
В наличии 2 шт.
NewРаспродажа
Кресло Стерн темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Кресло Стерн темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 2905
14 990 ₽Оптовая цена

Кресло Стерн темно-бирюзовый

7
В наличии 9 шт.

Товар в корзине

Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный
Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный
37 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул офисный Гирос, серыйНастоящее фото товара Стул офисный Гирос, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29034
12 490 ₽Оптовая цена

Стул офисный Гирос, серый

55
В наличии 14 шт.
Стул ELVIS молочныйНастоящее фото товара Стул ELVIS молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул ELVIS молочный

83
В наличии 21 шт.
Распродажа
Стул Chilli Q, вишневое вино велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q, вишневое вино велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09025
5 390 ₽Оптовая цена

Стул Chilli Q, вишневое вино велюр/ черный каркас

93
В наличии 42 шт.
Стул Turin, синий, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Turin, синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Стул Turin, синий, золотые ножки

64
В наличии 7 шт.