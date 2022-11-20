Характеристики товара
Описание
Что лучше: отдых в кровати или кресле? Тот, кто никогда не пользовался Leset Грэмми-2, может сказать, что кровать или диван удобнее. Однако люди, успевшие хотя бы 5 минут посидеть в кресле-реклайнере, со 100% уверенностью заявляют, что оно лучше кровати!
Давайте разбираться почему! Во-первых, оно очень мягкое, комфортное и приятное тактильно. Во-вторых, у него спинка откидывается назад и может принимать 3 различных положения, независимо от сиденья. В-третьих, кресло оснащено выдвижной полкой. Она обита мягким наполнителем, велюровой тканью и предназначается для отдыха ног.
В Leset Грэмми-2 можно и сидеть и лежать одновременно. Например, перед телевизором, либо созерцая пылающий камин дома или на даче. Представили? Тогда пора покупать!
Высота от пола до сиденья — 450
Три положения спинки, угол наклона: 110°, 125°, 150°.
Угол между спинкой и сидением увеличивается с каждым следующим положением механизма. То есть, спинка имеет свободное перемещение, относительно сидения при трансформации. Зависимость взаимного расположения спинки и сидения в каждом положении механизма, определена конструкцией механизма.
Ширина подлокотников - 100.
Высота подлокотников от сиденья - 210.
Толщина сиденья: 160 мм.
1 положение: В-1080, Г-900, Сиденье-450
2 положение: В-1000, Г-1530, Сиденье-480
3 положение: В-830, Г-1740, Сиденье-560
Кол-во в упаковке: 1 Габариты упаковки ДхГхВ мм: 820x930x710 Объем м3:0,54 Вес нетто/брутто кг: 30/34
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина920 мм
- Высота1060 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Вес15 кг
- Обивкавелюр
- КаркасБерёзовая фанера без покрытия
- Допустимая нагрузка130
- Цветкрасный
- Страна изготовленияРоссия