Характеристики товара
Описание
Массаж
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный / Раскатывающий / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество роликов: 4
Массаж шеи: Да
Технические характеристики
Управление: Пульт управления
Угол наклона кресла: ~170°
Рекомендуемая высота пользователя: от 155 до 200 см
Тип механизма раскладывания: Механический
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 2 см
Максимальная нагрузка: 140 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт
Размеры в горизонтальном положении (Д х Ш х В): 1500х820х930 мм
Размеры в горизонтальном положении 2 (Д х Ш х В): 1810х820х700 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1080 мм
- Ширина820 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья600 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Максимальная нагрузка140 кг
- Мощность42 Вт
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Вес упаковки56 кг
- Объём упаковки0.57 м3
- Изделия стопируютсяНет