Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый
6 оценок
70 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый - фото 1Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый - фото 2Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый - фото 3Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый - фото 4Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый - фото 5Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый - фото 6Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый - фото 7

Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый

Артикул: CH-068-240
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1080 мм
  • Ширина820 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый
Фотография товара Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло-реклайнер Корсет, серый
Фотография товара Кресло-реклайнер Корсет, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Массаж

Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный / Раскатывающий / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество роликов: 4
Массаж шеи: Да


Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Угол наклона кресла: ~170°
Рекомендуемая высота пользователя: от 155 до 200 см
Тип механизма раскладывания: Механический
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 2 см
Максимальная нагрузка: 140 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт


Размеры в горизонтальном положении (Д х Ш х В): 1500х820х930 мм
Размеры в горизонтальном положении 2 (Д х Ш х В): 1810х820х700 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1080 мм
  • Ширина820 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Мощность42 Вт
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки56 кг
  • Объём упаковки0.57 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от103 280
Оптовая цена

Кресло реклайнер Relax, кожа

30
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax RU, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от103 280
Оптовая цена

Кресло реклайнер Relax RU, кожа

50
Фотография товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена

Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
83 590
Оптовая цена

Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль

13
Фотография товара Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый, произведённого компанией ChiedoCover
76 690
Оптовая цена

Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Максимус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Максимус, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190

Стол Максимус

48
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лофт-111 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-111, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590

Стол Лофт-111

11
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 1903
36 190 ₽

Стол раздвижной Скандика

38
Фотография товара Стол Саммер, металлокаркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Саммер, металлокаркас, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490

Стол Саммер, металлокаркас

136
Распродажа
Фотография товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 39049
37 990 ₽Оптовая цена

Стол Бруклин 120 x 60 серебро

26
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол Лофт 38 мм, 120x90x76 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 38 мм, 120x90x76, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стол Лофт 38 мм, 120x90x76

40
Фотография товара Стол Resende, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Resende, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена

Стол Resende, серый

47
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Консоль Хопкинс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Консоль Хопкинс, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490

Стол Консоль Хопкинс

31
Фотография товара Барный стол Леморей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Леморей, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Барный стол Леморей

34
Фотография товара Комплект обеденной мебели Флоу 1, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект обеденной мебели Флоу 1, черный, произведённого компанией ChiedoCover
91 590
Оптовая цена

Комплект обеденной мебели Флоу 1, черный

5

Товар в корзине

Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый
Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый
70 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Максимус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Максимус, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190

Стол Максимус

48
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лофт-111 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-111, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590

Стол Лофт-111

11
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 1903
36 190 ₽

Стол раздвижной Скандика

38
Фотография товара Стол Саммер, металлокаркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Саммер, металлокаркас, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490

Стол Саммер, металлокаркас

136

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности