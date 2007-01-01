Характеристики товара
Описание
Массаж
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный / Раскатывающий / Роликовый / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество роликов: 4
Количество автоматических программ: 3
Технические характеристики
Управление: Кнопочная панель / Пульт управления
Угол наклона кресла: ~170°
Рекомендуемая высота пользователя: от 155 до 200 см
Тип механизма раскладывания: Моторизированный
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 40 см
Максимальная нагрузка: 160 кг
Потребляемая мощность: 58 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000/1700 мм
- Ширина830 мм
- Высота870/1100 мм
- Ширина сиденья600 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Максимальная нагрузка160 кг
- Мощность58 Вт
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1200 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Вес упаковки80 кг
- Объём упаковки0.67 м3
- Изделия стопируютсяНет