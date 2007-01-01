Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль
13 оценок
83 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль - фото 1Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль - фото 2Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль - фото 3Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль - фото 4Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль - фото 5Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль - фото 6Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль - фото 7

Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль

Артикул: CH-068-236
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000/1700 мм
  • Ширина830 мм
  • Высота870/1100 мм
  • Ширина сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Шелби
Фотография товара Кресло Шелби от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Кимберли, Летто 01
Фотография товара Кресло Кимберли, Летто 01 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Массаж

Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный / Раскатывающий / Роликовый / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество роликов: 4
Количество автоматических программ: 3

Технические характеристики

Управление: Кнопочная панель / Пульт управления
Угол наклона кресла: ~170°
Рекомендуемая высота пользователя: от 155 до 200 см
Тип механизма раскладывания: Моторизированный
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 40 см
Максимальная нагрузка: 160 кг
Потребляемая мощность: 58 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000/1700 мм
  • Ширина830 мм
  • Высота870/1100 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Мощность58 Вт
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки80 кг
  • Объём упаковки0.67 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от103 280
Оптовая цена

Кресло реклайнер Relax, кожа

30
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax RU, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от103 280
Оптовая цена

Кресло реклайнер Relax RU, кожа

50
Фотография товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена

Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый, произведённого компанией ChiedoCover
76 690
Оптовая цена

Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Грей, серый

14
Фотография товара Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый, произведённого компанией ChiedoCover
70 590
Оптовая цена

Кресло-реклайнер механический с массажем Люксери, серый

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190

Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс

44
Фотография товара Стол Йонг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Йонг, произведённого компанией ChiedoCover
38 090

Стол Йонг

8
Распродажа
Фотография товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от61 89070
202 590 ₽Оптовая цена

Стол Belluno 160 белый мрамор матовый

36
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол Лофт 4 уличный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 4 уличный, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Стол Лофт 4 уличный

13
Фотография товара Стол Лофт-74 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-74, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690

Стол Лофт-74

32
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49060
45 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный

26
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный Гэтсби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Гэтсби, произведённого компанией ChiedoCover
от32 99038
52 990 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Гэтсби

26
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стол Milena золото/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Milena золото/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Стол Milena золото/ белый

50
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Саммер, металлокаркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Саммер, металлокаркас, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490

Стол Саммер, металлокаркас

136
Фотография товара Консоль Halden от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Halden, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190

Консоль Halden

77

Товар в корзине

Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль
Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Блум, ваниль
83 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190

Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс

44
Фотография товара Стол Йонг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Йонг, произведённого компанией ChiedoCover
38 090

Стол Йонг

8
Распродажа
Фотография товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от61 89070
202 590 ₽Оптовая цена

Стол Belluno 160 белый мрамор матовый

36
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол Лофт 4 уличный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 4 уличный, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Стол Лофт 4 уличный

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности