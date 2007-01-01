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Кресло NARA medium, дерево

Артикул: CH-078-945
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В кресле Nara сочетаются простые формы и изысканность. Современный дизайн со строгой эстетикой станет украшением любого интерьера и создаст атмосферу спокойствия и сдержанной элегантности. Обволакивающие подлокотники, высокая спинка и мягкое сиденье помогут снизить усталость и расслабиться.

Все комплектующие Nara произведены в Италии — от ткани до металлического каркаса и опор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материалткань, дерево
  • Цветмятный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Товар в корзине

Кресло NARA medium, дерево
Кресло NARA medium, дерево
101 890
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