Настоящее фото товара Кресло Naree, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Naree, зеленый
24 990
Кресло Naree, зеленый - фото 1Кресло Naree, зеленый - фото 2Кресло Naree, зеленый - фото 3Кресло Naree, зеленый - фото 4
NEW

Кресло Naree, зеленый

Артикул: CH-081-490
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло привлекает внимание необычной формой и смелыми изгибами. Его обтекаемый силуэт с цельной основой и широким сиденьем создает эффект скульптурности и добавляет интерьеру выразительности. Такое кресло станет настоящим арт-объектом в современном пространстве. Обивка выполнена из велюра — мягкой, износостойкой ткани с приятной бархатистой текстурой. Велюр отличается благородным блеском, стойкостью к выцветанию и легкостью в уходе, а также сохраняет опрятный вид даже при активной эксплуатации. Наполнитель из плотного поролона обеспечивает мягкую и устойчивую посадку, а полукруглая спинка поддерживает спину в комфортном положении. Несмотря на дизайнерский вид, кресло Naree — не только декоративный элемент, но и полноценный предмет мебели для отдыха. Оно прекрасно подойдет для дома, спальни, гостиной, зоны отдыха или стильного кафе. Выдерживает нагрузку до 150 кг, что гарантирует его прочность и долговечность. Подпятники на ножках защищают пол от царапин, делая кресло максимально практичным в повседневном использовании. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес12.45 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалметалл, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Вес упаковки26 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

