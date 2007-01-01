Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый
Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый
14 990
Артикул: CH-080-596
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Характеристики товара

Описание

Кресло Кимберли — это стильный акцент для интерьера, сочетающий в себе актуальные материалы и продуманную форму. Сочетание серой рогожки и гладкой замши по бокам создаёт интересный визуальный контраст и подчёркивает комфортный, обволакивающий силуэт. Вращающийся механизм обеспечивает лёгкое вращение сиденья, делая кресло особенно удобным для работы, отдыха или общения. Широкая посадка, высокая спинка и поддержка рук создают идеальные условия для комфортного времяпрепровождения. Прочная металлическая база выдерживает нагрузку до 120 кг и гарантирует стабильность при ежедневном использовании. Кресло органично впишется как в интерьер кухни, офиса, кабинета или зоны отдыха, так и в стильные общественные пространства. Современное сочетание тканей, практичность и эргономика делают эту модель не только эффектной, но и по-настоящему удобной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес7.8 кг
  • Материал сиденьярогожка, замша
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки534 мм
  • Вес упаковки9.30 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
