Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Naree, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Naree, бежевый
8 оценок
24 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Naree, бежевый - фото 1Кресло Naree, бежевый - фото 2Кресло Naree, бежевый - фото 3Кресло Naree, бежевый - фото 4
NEW

Кресло Naree, бежевый

Артикул: CH-081-487
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло прозрачное Vanity, серый
Фотография товара Кресло прозрачное Vanity, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Remind с подлокотниками, бежевый
Фотография товара Кресло Remind с подлокотниками, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло привлекает внимание необычной формой и смелыми изгибами. Его обтекаемый силуэт с цельной основой и широким сиденьем создает эффект скульптурности и добавляет интерьеру выразительности. Такое кресло станет настоящим арт-объектом в современном пространстве. Обивка выполнена из велюра — мягкой, износостойкой ткани с приятной бархатистой текстурой. Велюр отличается благородным блеском, стойкостью к выцветанию и легкостью в уходе, а также сохраняет опрятный вид даже при активной эксплуатации. Наполнитель из плотного поролона обеспечивает мягкую и устойчивую посадку, а полукруглая спинка поддерживает спину в комфортном положении. Несмотря на дизайнерский вид, кресло Naree — не только декоративный элемент, но и полноценный предмет мебели для отдыха. Оно прекрасно подойдет для дома, спальни, гостиной, зоны отдыха или стильного кафе. Выдерживает нагрузку до 150 кг, что гарантирует его прочность и долговечность. Подпятники на ножках защищают пол от царапин, делая кресло максимально практичным в повседневном использовании. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес12.45 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалметалл, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Вес упаковки26 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла - лучшие модели

New
Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша бежевый

8
В наличии 6 шт.
New
Фотография товара Кресло Руди мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Руди мокка, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло Руди мокка

8
В наличии 18 шт.
New
Фотография товара Кресло Теллинг шенилл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Теллинг шенилл серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Кресло Теллинг шенилл серый

12
В пути 4 шт.
New
Фотография товара Кресло Теллинг шенилл серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Теллинг шенилл серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Кресло Теллинг шенилл серо-синий

5
В пути 4 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Sway, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Sway, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло лаунж Sway, светло-серый

11
В наличии 18 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Ayla, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Ayla, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Кресло лаунж Ayla, молочный

9
В наличии 29 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Bones, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Bones, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
43 990

Кресло лаунж Bones, жемчужный

15
В наличии 33 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Lazy, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Lazy, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло лаунж Lazy, бежевый

12
В наличии 17 шт.
New
Фотография товара Кресло Кэнди велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
31 090

Кресло Кэнди велюр бежевый

8
В наличии 3 шт.В пути 3 шт.
New
Фотография товара Кресло Оррелл терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оррелл терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Кресло Оррелл терракотовый

14
В наличии 27 шт.

Товар в корзине

Кресло Naree, бежевый
Кресло Naree, бежевый
24 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности