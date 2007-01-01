Характеристики товара
Описание
Кресло привлекает внимание необычной формой и смелыми изгибами. Его обтекаемый силуэт с цельной основой и широким сиденьем создает эффект скульптурности и добавляет интерьеру выразительности. Такое кресло станет настоящим арт-объектом в современном пространстве. Обивка выполнена из велюра — мягкой, износостойкой ткани с приятной бархатистой текстурой. Велюр отличается благородным блеском, стойкостью к выцветанию и легкостью в уходе, а также сохраняет опрятный вид даже при активной эксплуатации. Наполнитель из плотного поролона обеспечивает мягкую и устойчивую посадку, а полукруглая спинка поддерживает спину в комфортном положении. Несмотря на дизайнерский вид, кресло Naree — не только декоративный элемент, но и полноценный предмет мебели для отдыха. Оно прекрасно подойдет для дома, спальни, гостиной, зоны отдыха или стильного кафе. Выдерживает нагрузку до 150 кг, что гарантирует его прочность и долговечность. Подпятники на ножках защищают пол от царапин, делая кресло максимально практичным в повседневном использовании. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина630 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес12.45 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалметалл, велюр
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки770 мм
- Вес упаковки26 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет