Характеристики товара
Описание
Современное, компактное и функциональное офисное кресло ТопЧеирс Аирон. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости.
Материалы и дизайн. Обивка из сетки на спинке и из сплошной бежевой ткани на сиденье смотрится элегантно и стильно - это практичное решение для постоянного использования. Материал не боится повреждений и потертостей.
Функциональность и комфорт. Удобное положение легко выбрать благодаря механизму регулировки высоты и качания Топ Ган. Подлокотники регулируются по высоте, а мягкие накладки обеспечивают максимальный комфорт. Регулируемый подголовник настраивается по высоте и углу наклона.
Прочность и надёжность. Крестовина выполнена из качественного пластика белого цвета и выдерживает нагрузку до 120 кг. Нейлоновые ролики обеспечивают плавное движение без повреждений напольных покрытий, а прочные материалы гарантируют стабильность конструкции.
Место использования. Кресло станет идеальным выбором для работы как в домашнем кабинете, так и в офисном пространстве, обеспечивая комфорт и стильную поддержку на протяжении всего дня.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина625 мм
- Высота1250 мм
- Высота до сиденья430/530 мм
- Вес11 кг
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки290 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки12.4 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет