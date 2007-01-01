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Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Аирон, бежевый, в ткани, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное ТопЧеирс Аирон, бежевый, в ткани
26 оценок
14 2903
14 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное ТопЧеирс Аирон, бежевый, в ткани - фото 1Кресло офисное ТопЧеирс Аирон, бежевый, в ткани - фото 2Кресло офисное ТопЧеирс Аирон, бежевый, в ткани - фото 3
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Кресло офисное ТопЧеирс Аирон, бежевый, в ткани

Артикул: CH-074-447
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота1250 мм
  • Высота до сиденья430/530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современное, компактное и функциональное офисное кресло ТопЧеирс Аирон. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости.

Материалы и дизайн. Обивка из сетки на спинке и из сплошной бежевой ткани на сиденье смотрится элегантно и стильно - это практичное решение для постоянного использования. Материал не боится повреждений и потертостей.

Функциональность и комфорт. Удобное положение легко выбрать благодаря механизму регулировки высоты и качания Топ Ган. Подлокотники регулируются по высоте, а мягкие накладки обеспечивают максимальный комфорт. Регулируемый подголовник настраивается по высоте и углу наклона.

Прочность и надёжность. Крестовина выполнена из качественного пластика белого цвета и выдерживает нагрузку до 120 кг. Нейлоновые ролики обеспечивают плавное движение без повреждений напольных покрытий, а прочные материалы гарантируют стабильность конструкции.

Место использования. Кресло станет идеальным выбором для работы как в домашнем кабинете, так и в офисном пространстве, обеспечивая комфорт и стильную поддержку на протяжении всего дня.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота1250 мм
  • Высота до сиденья430/530 мм
  • Вес11 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки290 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки12.4 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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