Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло ТопЧеирс Аирон офисное белое, обивка из сетки и текстиля, механизм качания Топ Ган
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина625 мм
- Высота1250 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья630 мм
- Высота до сиденья550 мм
- Вес11 кг
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки12.4 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет